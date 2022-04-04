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Автор Игорь Рябов

Лавров ответил Байдену на его резкие слова о Путине

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недипломатические высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине свидетельствуют о проблемах с совестью у многих американских политиков.

Лавров ответил Байдену на его резкие слова о Путине

"Прежде всего, о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, — что у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит", — так Лавров прокомментировал резкие слова Байдена в адрес Путина.

По словам главы МИД, российскую власть интересует только мнение граждан РФ по поводу этой, да и любой другой ситуации.

Ранее из-за ситуации на Украине Байден назвал Путина "мясником" и "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной риторику президента США, бомбы которых уничтожили тысячи людей по всему земному шару.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша джо байден сергей лавров владимир путин
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