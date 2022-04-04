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Автор Игорь Рябов

Захарова ответила Байдену на призыв провести трибунал по Украине

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента США Джо Байдена привлечь Россию к трибуналу по Украине.

Захарова порекомендовала Вашингтону разобраться с тем, что было в Югославии, Ираке, Косово и Японии.

"Пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно ещё найти главных режиссёров постановок в Сребренице. И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", — написала Захарова в Telegram.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал американского лидера Джо Байдена худшим правителем за всю современную историю Соединённых Штатов Америки, а экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Байдена в уничтожении американской мечты и упадке страны.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша ирак косово япония украина югославия джо байден дональд трамп мария захарова
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