Захарова ответила Байдену на призыв провести трибунал по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента США Джо Байдена привлечь Россию к трибуналу по Украине.

Захарова порекомендовала Вашингтону разобраться с тем, что было в Югославии, Ираке, Косово и Японии.

"Пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно ещё найти главных режиссёров постановок в Сребренице. И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", — написала Захарова в Telegram.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал американского лидера Джо Байдена худшим правителем за всю современную историю Соединённых Штатов Америки, а экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Байдена в уничтожении американской мечты и упадке страны.