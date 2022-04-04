Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что у Украины нет шансов на военную победу.
По словам депутата, вооружённое противостояние на Украине приобретает затяжной характер, и Москва не оставляет Киеву никаких шансов на военную победу. Именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а киевская делегация на переговорах идёт на уступки, отметил Константинов.
"Но такой мир не позволит нам выполнить целей спецоперации, а Киев подаст его как свою "перемогу" (победу. — Прим. ред.)", — написал парламентарий в Telegram-канале.
Константинов призвал довести спецоперацию до конца, чтобы полностью демилитаризовать и денацифицировать Украину.
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.