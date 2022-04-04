В парламенте Крыма заявили об отсутствии у Украины шансов на победу

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что у Украины нет шансов на военную победу.

По словам депутата, вооружённое противостояние на Украине приобретает затяжной характер, и Москва не оставляет Киеву никаких шансов на военную победу. Именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а киевская делегация на переговорах идёт на уступки, отметил Константинов.

"Но такой мир не позволит нам выполнить целей спецоперации, а Киев подаст его как свою "перемогу" (победу. — Прим. ред.)", — написал парламентарий в Telegram-канале.

Константинов призвал довести спецоперацию до конца, чтобы полностью демилитаризовать и денацифицировать Украину.