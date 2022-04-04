Берлин отказался поставить Киеву 100 единиц БМП Marder, сообщило накануне немецкое издание Die Welt.
На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников попросил Берлин о военной помощи, которая должна была заключаться в предоставлении БМП и другого тяжелого вооружения. По данным немецкого издания Die Welt, глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт отклонила эту просьбу.
"Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, а потому вопрос об их выводе с позиций должен решаться членами Североатлантического альянса", - сообщило Минобороны ФРГ в своём отказе.
Ранее немецкие компании оборонно-промышленного комплекса составили список из 210 позиций, в котором перечислили свою продукцию, готовую к отправке на Украину. Стоит отметить, что там отсутствует тяжёлое вооружение: нет танков, броневиков или артиллерийских орудий. Единственное, что немецкие концерны готовы отправить Киеву, это защитное обмундирование, палатки, боеприпасы, технические средства слежения и т. д.
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