Die Welt: Германия не собирается снабжать Украину тяжелым вооружением

Берлин отказался поставить Киеву 100 единиц БМП Marder, сообщило накануне немецкое издание Die Welt.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников попросил Берлин о военной помощи, которая должна была заключаться в предоставлении БМП и другого тяжелого вооружения. По данным немецкого издания Die Welt, глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт отклонила эту просьбу.

"Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, а потому вопрос об их выводе с позиций должен решаться членами Североатлантического альянса", - сообщило Минобороны ФРГ в своём отказе.

Ранее немецкие компании оборонно-промышленного комплекса составили список из 210 позиций, в котором перечислили свою продукцию, готовую к отправке на Украину. Стоит отметить, что там отсутствует тяжёлое вооружение: нет танков, броневиков или артиллерийских орудий. Единственное, что немецкие концерны готовы отправить Киеву, это защитное обмундирование, палатки, боеприпасы, технические средства слежения и т. д.