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Автор Ольга Лебедева

Почему США спешно покинули Чёрное море, объяснили в Совбезе РФ

Политика

На минувшей неделе Пентагон объявил, что США вывели свои корабли из Черного моря, чтобы продемонстрировать своё неучастие российско-украинском конфликте. Представитель Министерства обороны США также указал, что сроки возвращения ВМС США в этот район не определены.

Почему США спешно покинули Чёрное море, объяснили в Совбезе РФ

По словам Михаила Попова, зампреда Совбеза РФ, в России "этому объяснению не верят, учитывая, что американские военно-морские силы известны тем, что под любым предлогом идут в зоны напряженности, как мухи на мед".

В интервью "КП" чиновник напомнил, что история провокаций в адрес ВМФ России полна примеров безответственного поведения американских моряков и сдержанной реакции россиян.

"Но в новых условиях американское командование, похоже, осознало, что спровоцировать русского медведя безнаказанно уже нельзя", — сказал Попов.

Помимо этой причины для того, чтобы держаться подальше от Чёрного моря, есть еще одна: "украинские друзья США усугубили безопасность на Черном море".

"В конце февраля украинские моряки, подготовленные американскими инструкторами, спешно заложили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 морских мин, часть из которых якобы была сорвана шквалом и смыта в открытое море.

Либо учителя были неумелыми, либо ученики нерадивые, либо канаты ржавые, но дело в том, что мины обслуживались не так, как следовало. В результате эти "блуждающие" мины превратились из оборонительного оружия Украины в наступательное, нацеленное на страны НАТО и других гостей Черного моря", — сказал Попов.

Напомним, первый тревожный сигнал прозвучал 3 марта, когда потерпело крушение эстонское торговое судно Helt. Вскоре у берегов Болгарии, Румынии и Турции, в том числе в Босфоре, были обнаружены и другие блуждающие шахты.

Наличие этой угрозы "серьезно озадачило" американских флотоводцев, считает Попов.

"Классы ракетных кораблей, которые традиционно входят в Черное море, не предназначены для самостоятельного ведения противоминных действий, — заверил он, подчеркнув, что противоминная война никогда не была сильной стороной ВМС США. — При всех своих амбициях господства в мире у США всего 8 устаревших тральщиков типа Avenger и 3 специализированных вертолетных эскадрильи".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша черное море
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