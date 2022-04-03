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Автор Антон Уткин

"Вашингтон знал?": Мария Захарова о теракте на нефтебазе в Белгороде

Политика

Атака украинских военных вертолётов на гражданскую нефтебазу в Белгородской области произошла после призыва США к американским гражданам покинуть Россию. Мария Захарова предположила, что Вашингтон знал о подготовке теракта.

"Вашингтон знал?": Мария Захарова о теракте на нефтебазе в Белгороде

31 марта было опубликовано обращение главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса к американским гражданам, которые находятся в России или на Украине. Официальный представитель Вашингтона призвал американцев немедленно покинуть эти страны, так как существует угроза их безопасности и защищенности.

Как отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале, предупреждение загадочным образом было сделано всего за несколько часов до нападения ВСУ на мирный российский объект.

"Через шесть часов [после предупреждения Госдепа США] 02:00 UTC 1 апреля с. г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?" - задалась Захарова вопросом.

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, нефтебаза под Белгородом загорелась после ракетного удара двух вертолетов ВСУ, которые пересекли российскую границу на сверхмалой высоте. Пострадавших в результате теракта не было, но загорелись ёмкости с топливом, и площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы теракт белгород мария захарова
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