Песков: ни для России, ни для Белоруссии Украина — не дружественная страна

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины идёт полным ходом. Так, он подчеркнул, что военная инфраструктура в стране во многом разрушена в ходе спецоперации. Об этом Песков сказал в своём интервью телеканалу "Беларусь 1";

Пресс-секретарь президента России добавил, что ни для России, ни для Белоруссии Украина не является дружественной страной.

"Украина — очень сложная страна для нас. Она в своём состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас", — пояснил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения белорусского лидера Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.