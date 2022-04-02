Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины идёт полным ходом. Так, он подчеркнул, что военная инфраструктура в стране во многом разрушена в ходе спецоперации. Об этом Песков сказал в своём интервью телеканалу "Беларусь 1";
Пресс-секретарь президента России добавил, что ни для России, ни для Белоруссии Украина не является дружественной страной.
"Украина — очень сложная страна для нас. Она в своём состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас", — пояснил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения белорусского лидера Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.