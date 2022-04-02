Мусульмане Крыма попросили фетву об Украине, чтобы защититься от нацистов

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости фетвы — решения по какому-либо вопросу, которое выносится мусульманскими богословами или священнослужителями — по ситуации на Украине. По его словам, крымские татары с Украины страдают от постоянных звонков с неизвестных номеров: их запугивают и призывают осуждать спецоперацию, также им угрожают.

Умеров назвал таких людей нацистами. Глава автономии записал видеообращение в своем Telegram-канале.

"Поступают звонки имамам полуострова от лжемуфтия Крыма из Киева Айдера Рустемова, где им угрожают и убеждают вести антироссийскую деятельность с населением. Крымско-татарский народ — это мудрый народ и он не поддастся на очередные провокации украинских радикалов", — заявил Эйваз Умеров.