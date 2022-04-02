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Автор Антон Уткин

Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева

Политика

В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".

Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева

Автором снимка стал один из украинских стрингеров агентства "Ассошиэйтед пресс". Вызывающий жалость образ главной героини фотографии должен был показать ужас "военных преступлений" Вооружённых сил РФ на Украине. К сожалению для американского информагентства, комментаторы по обе стороны океана нашли множество нестыковок в опубликованном репортаже. Высказывались подозрения, что инфоповод является срежиссированной постановкой.

Сомнения вызывало отсутствие в интернете любительских видео- и фотодоказательств, мета-данные снимка были стерты, в кадре отсутствует медицинский персонал, женщины с новорожденными и характерная известковая пыль. Версию подтвердила и сама девушка с фотографии, она оказалась известной мариупольской инстаграм-моделью Марианной Вышемирской.

Украинская армия буквально выгнала пациенток из лучших палат роддома, где расположился штаб ВСУ, рассказала Марианна. Никакого авианалета не было, но в какой-то момент раздался взрыв и девушек сразу стали выводить на улицу. Там уже было множество "журналистов в военной форме", которые фиксировали место происшествия и эвакуацию женщин, причём вопреки их желаниям.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
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