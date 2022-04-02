Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева

В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".

Автором снимка стал один из украинских стрингеров агентства "Ассошиэйтед пресс". Вызывающий жалость образ главной героини фотографии должен был показать ужас "военных преступлений" Вооружённых сил РФ на Украине. К сожалению для американского информагентства, комментаторы по обе стороны океана нашли множество нестыковок в опубликованном репортаже. Высказывались подозрения, что инфоповод является срежиссированной постановкой.

Сомнения вызывало отсутствие в интернете любительских видео- и фотодоказательств, мета-данные снимка были стерты, в кадре отсутствует медицинский персонал, женщины с новорожденными и характерная известковая пыль. Версию подтвердила и сама девушка с фотографии, она оказалась известной мариупольской инстаграм-моделью Марианной Вышемирской.

Украинская армия буквально выгнала пациенток из лучших палат роддома, где расположился штаб ВСУ, рассказала Марианна. Никакого авианалета не было, но в какой-то момент раздался взрыв и девушек сразу стали выводить на улицу. Там уже было множество "журналистов в военной форме", которые фиксировали место происшествия и эвакуацию женщин, причём вопреки их желаниям.