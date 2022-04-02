"Дайте мне что-нибудь, что там у вас есть": Зеленский недоволен помощью США

Владимир Зеленский обрушился с обвинениями на Белый Дом за нежелание давать Украине тяжёлое вооружение. Свои претензии к Вашингтону он высказал во время интервью изданию Fox News.

Президент Украины недоволен, что американская администрация посылает в страну бронежилеты и специальные каски, тогда как ВСУ остро нуждаются в различных видах тяжелого вооружения.

"Дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас там есть, дайте нам старые советские самолеты. Дайте мне что-нибудь", - требовал Зеленский.

Отдельно он подчеркнул, что Киев не собирается идти на какие-либо территориальные уступки даже ради мирного договора с Россией.

Любопытно, что в печатную версию не вошёл эпизод, в котором глава Украины крайне резко высказался об американских властях. Он предположил, что Вашингтон ведёт свою игру с Киевом и специально затягивает поставки военной помощи. В качестве объяснения Зеленский предположил страх Байдена перед Путиным, хотя и отказался в это верить.

"Я не знаю, боится ли Байден Путина, хочу верить, что нет, потому что он лидер великой нации", - отметил президент Украины.