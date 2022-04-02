Рогозин: США не хотят отменять санкции против РФ в космической отрасли

Глава российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что США не собираются отменять санкции, которые ранее ввели против отраслевых предприятий РФ в космической сфере.

Кроме того, Рогозин уточнил, что NASA намерено продолжить взаимодействие с федеральными американскими ведомствами, чтобы избежать перебоев работы на МКС, в том числе и российских партнёров.

"Санкции никто не отменяет", — заявил Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". — "Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны".

Ранее корпорация направила в письменном виде требования к NASA, Европейскому и Канадскому космическому агентствам снять "незаконные санкции".