Глава российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что США не собираются отменять санкции, которые ранее ввели против отраслевых предприятий РФ в космической сфере.
Кроме того, Рогозин уточнил, что NASA намерено продолжить взаимодействие с федеральными американскими ведомствами, чтобы избежать перебоев работы на МКС, в том числе и российских партнёров.
"Санкции никто не отменяет", — заявил Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". — "Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны".
Ранее корпорация направила в письменном виде требования к NASA, Европейскому и Канадскому космическому агентствам снять "незаконные санкции".
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