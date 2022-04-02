"Будут гореть, как свечки": Юрий Кнутов пояснил отказ Лондона давать танки Киеву

Великобритания отказалась поставлять Киеву танки, опасаясь, что ВСУ не справятся со слишком сложной техникой. На самом деле, боевые машины устарели и не смогут соперничать с русским оружием, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Лондону с просьбой о военной помощи в виде английских танков. Согласно официальному комментарию Даунинг-стрит, украинские военнослужащие не смогут быстро освоить данную технику из-за её сложности, машины слишком современные и обучение займет длительное время.

Власти Великобритании скрыли истинную причину: английские танки могли показать свою полную несостоятельность в первом же боестолкновении с Вооруженными силами России, рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов изданию Украина.ру.

"Они скромно умолчали, что состоящие у них на вооружении танки "Челленджер" были построены лет 30 назад и морально устарели. Они будут гореть, как свечки, и это будет позор", - отметил специалист.

Эксперт напомнил, что российская армия успешно выводит из строя десятками украинские танки и бронированные машины. Украина уже лишилась трёх четвертей своей бронетехники. Сейчас Вооруженные силы РФ сосредоточились на нейтрализации украинских вертолетов и реактивных систем залпового огня.