Великобритания предпринимает все действия, чтобы усилить эскалацию на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, что британские власти, что президент Незалежной, видят складывающуюся ситуацию "из бункера".
Как подчеркнул Келин, в Лондоне считают, что достаточно вооружить Киев, а переговоры вовсе не обязательны.
"Это страусиная позиция… Эти неверные решения очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше", — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.
Как подчеркнул посол, никакой стратегии по урегулированию ситуации вокруг Украины британские власти не преследуют.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.