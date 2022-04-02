Посол Келин: Британия заинтересована в эскалации Украины — "Страусиная позиция"

Великобритания предпринимает все действия, чтобы усилить эскалацию на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, что британские власти, что президент Незалежной, видят складывающуюся ситуацию "из бункера".

Как подчеркнул Келин, в Лондоне считают, что достаточно вооружить Киев, а переговоры вовсе не обязательны.

"Это страусиная позиция… Эти неверные решения очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше", — цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

Как подчеркнул посол, никакой стратегии по урегулированию ситуации вокруг Украины британские власти не преследуют.