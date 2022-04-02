Адвокат назвал "рейдерским захватом" национализацию имущества россиян на Украине

Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал Pravda.Ru закон о национализации имущества россиян, принятый Верховной радой Украины.

"С точки зрения закона, законности, принципов права это просто грабеж и рейдерский захват. Вот и все. Открытый незаконный отъём имущества. Потому что таких оснований нет ни в международном, ни в гражданском праве ни одной страны Европы", — заявил Аграновский.

Он посоветовал россиянам, которые прочувствуют на себе действие нового украинского закона, обращаться в Европейский суд.

"Можно обратиться в тот же Европейский суд. Поскольку Украина не выходила из Конвенции, не выходила из Совета Европы, то юрисдикция Европейского суда на неё распространяется. И это в чистом виде статьи первого протокола Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Там говорится, что имущество не может быть произвольно изъято из законного владения", — отметил собеседник издания.

В пятницу, 1 апреля Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию.