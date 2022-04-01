Зеленский попросил Макрона о помощи в проведении гуманитарной операции

Владимир Зеленский призвал Эммануэля Макрона помочь Украине в решении вопроса с организацией гуманитарных коридоров.

Президент Украины переговорил с лидером Франции по телефону. Он призвал Макрона добиться дипломатическими путями организации гуманитарных коридоров на Украине.

"Эммануэль Макрон ещё раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями", — сообщают РИА "Новости".

Глава Франции подтвердил намерение добиваться прекращения огня с целью эвакуации населения из Мариуполя.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон отметил, что удобные условия для гуманитарной операции ещё не сложились.

31 марта Россия открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

Ранее Украина попросила Красный Крест не открывать пункты помощи беженцам в России.