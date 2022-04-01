EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Правда.Ру

Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии

Политика

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил, что Аджария может вслед за Абхазией и Южной Осетией начать процесс выхода из состава Грузии.

Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что страна присоединяется к финансовым санкциям против России "в ответ на недавние предложения из Цхинвала о желании Южной Осетии войти в состав РФ".

"Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии", — написал Климов в своём Telegram-канале.

С учётом того, что территория Аджарии исторически близка к Турции и граничит с ней по морю, а также населена мусульманами, Анкара может оказать поддержку аджарским сепаратистам и добиться выхода республики из состава Грузии, отметил сенатор.

Он рассказал, с какими последствиями столкнётся Грузия после присоединения к антироссийским санкциям. Климов прогнозирует падение доходов от торговли с РФ до минимального уровня, уход грузинских товаров с российского рынка и сокращение туристического потока.

"И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим", — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время в республике пройдёт референдум по вхождению в состав России. Он подчеркнул, что объединение с Россией является стратегической целью Южной Осетии, которая считает РФ своей исторической родиной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Олег Артюков
Темы грузия южная осетия андрей климов
Sberbank
Новости
Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год
National Post: Укриана отказалась от набора наёмников из-за дефицита оружия
Axios: Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома и уйдёт работать на ТВ
Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии
Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ
Das Erste: Германия добилась вывода из-под санкций ряда российских металлов
Политолог: США хотят конфликта, поэтому переговоры РФ и Украины бесполезны
Басурин заявил о трёх основных очагах сопротивления в Мариуполе
Минэнерго Болгарии: для оплаты за газ в рублях нужно изменить контракт
Глава ДНР Пушилин анонсировал назначение нового главы Мариуполя
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Ирина Шлионская Попытки учёных "улучшить человечество" к добру не приводят Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Последние материалы
Axios: Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома и уйдёт работать на ТВ
Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии
Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ
Das Erste: Германия добилась вывода из-под санкций ряда российских металлов
Политолог: США хотят конфликта, поэтому переговоры РФ и Украины бесполезны
Басурин заявил о трёх основных очагах сопротивления в Мариуполе
Минэнерго Болгарии: для оплаты за газ в рублях нужно изменить контракт
Глава ДНР Пушилин анонсировал назначение нового главы Мариуполя
Попытки учёных "улучшить человечество" к добру не приводят
Сатановский: Британия выступает против мира на Украине, чтобы уничтожить Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников