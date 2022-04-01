Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил, что Аджария может вслед за Абхазией и Южной Осетией начать процесс выхода из состава Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что страна присоединяется к финансовым санкциям против России "в ответ на недавние предложения из Цхинвала о желании Южной Осетии войти в состав РФ".

"Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии", — написал Климов в своём Telegram-канале.

С учётом того, что территория Аджарии исторически близка к Турции и граничит с ней по морю, а также населена мусульманами, Анкара может оказать поддержку аджарским сепаратистам и добиться выхода республики из состава Грузии, отметил сенатор.

Он рассказал, с какими последствиями столкнётся Грузия после присоединения к антироссийским санкциям. Климов прогнозирует падение доходов от торговли с РФ до минимального уровня, уход грузинских товаров с российского рынка и сокращение туристического потока.

"И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим", — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время в республике пройдёт референдум по вхождению в состав России. Он подчеркнул, что объединение с Россией является стратегической целью Южной Осетии, которая считает РФ своей исторической родиной.