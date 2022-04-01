Кремль: власти США не понимают, что происходит в Москве

Согласно информации, распространяемой западными спецслужбами, российский президент "обманут своими военными". Череда высказываний политиков разного уровня на эту тему появилась в последние дни.

Так, пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Владимир Путин "недостаточно информирован о событиях на Украине", что "может привести к неправильным решениям на мирных переговорах с Украиной".

Джереми Флеминг, глава британского разведывательного управления GCHQ, в свою очередь поведал, что "советники неправильно информируют Путина о событиях войны".

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, ссылаясь на данные разведки США, что "российские военные боятся говорить Путину правду".

Реакция Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил журналистам, что такие высказывания вызывают беспокойство.

"К нашему сожалению — и это даже вызывает у нас беспокойство — оказывается, что ни Государственный департамент США, ни Пентагон не располагают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы".

По словам Пескова, такие заблуждения приводят к ошибочным и опрометчивым решениям, "которые имеют очень плохие последствия".