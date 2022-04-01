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Автор Антон Уткин

Пушилин назвал следующую цель сил ДНР после Мариуполя: Краматорск и Авдеевка

Политика

Глава ДНР Денис Пушилин назвал следующую "серьёзную точку", куда отправятся ополченцы Донецкой Народной Республики после того, как будет освобождён Мариуполь.

Пушилин назвал следующую цель сил ДНР после Мариуполя: Краматорск и Авдеевка

Боевики из националистического батальона "Азов" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сейчас пытаются спрятаться в подземных коммуникациях мариупольского завода "Азовсталь". Построенное при СССР предприятие является довольно серьёзным укреплением, а потому решено не подвергать собственных солдат опасности и уничтожить объект с помощью дистанционного оружия.

Пушилин уверен, что окончательная зачистка Мариуполя будет закончена в ближайшие дни и перед народной милицией ДНР будет поставлена задача уничтожить оставшиеся центры сопротивления ВСУ.

"Следующая серьёзная точка, наверное, всё же Краматорск", — уточнил глава Донецкой республики в эфире Первого канала.

Не стоит списывать со счетов и Авдеевку, отметил Пушилин, так как там располагается большой коксохимический завод. Противник уже показал, что способен на всевозможные преступления, а значит, перед угрозой уничтожения может устроить экологическую катастрофу.

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Автор: Антон Уткин, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы днр всу денис пушилин
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