Кадыров просит американцев прислать на Украину комплексы Javelin

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от американского лидера Джо Байдена увеличить поставки переносных зенитных ракетных комплексов Javelin на Украину. По его словам, ПЗРК особенно понравился чеченским бойцам.

"Требуем от Байдена увеличить поставки "Джавелинов"! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации", — написал глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, чеченские бойцы в круглосуточном режиме заняты поиском и устранением "бандеровской и националистической нечисти" в Мариуполе.

"Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев", — отметил Кадыров.

Ранее власти Украины обратились к американским партнёрам с просьбой предоставлять стране по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin ежедневно.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский попросил у НАТО отдать Киеву каждый сотый танк и боевой самолёт, принадлежащий альянсу.