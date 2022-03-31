Политолог оценила последствия вхождения Южной Осетии в состав РФ: хуже не будет

Инициатива главы Южной Осетии о вхождении республики в состав России своевременная как с политической, так и с экономической точки зрения. И пойдёт в копилку нашей страны. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, политолог Инна Литвиненко.

Эксперт рассказала "Вечерней Москве" о том, какие могут возникнуть перспективы и последствия такого шага и как поведут себя другие страны.

По словам аналитика, желание объединиться с Россией высказывают более 90 процентов жителей Южной Осетии, поэтому попытка завершится успехом.

Собеседник издания напомнила, что вопрос был заморожен ещё в 2008 году. Но сейчас народы двух стран к объединению готовы. Хотя в этом случае возможно ухудшение отношений с Грузией, а Турция постарается остаться нейтральной, считает политолог.

По её мнению, выгоды для России будут заключаться в том, что она помимо территории получит новых налогоплательщиков и возможность выхода отечественных компаний на новый рынок.

Но хуже для России точно уже не будет, так как в отношении неё введено уже огромное количество санкций и пик ситуации пройден, заключила Литвиненко.