Губернатор Хабаровского края Дегтярёв: Жириновскому стало лучше

Состояние главы партии ЛДПР Владимира Жириновского понемногу улучшается. Об этом сообщил член фракции, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Здоровье… Первое. А) он жив. В) Он идет на поправку", — сказал Дегтярев в разговоре с "Комсомольской правдой".

Однопартиец Жириновского попросил поддержать политика во время выздоровления. Также он напомнил о том, насколько пророческими сегодня оказались многие его давние высказывания.

Также Дегтярёв призвал всех не суетиться и не заниматься перестановками внутри партии как в столице, так и в регионах, предложив ввести на них "мораторий".

"Потому что Жириновский — он один, держится за руль. Это традиционно. И на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только желать здоровья", — добавил Дегтярёв.

25 марта Telegram-канал Mash разместил новость о кончине Жириновского. Позже новость подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, который вскоре взял свои слова обратно и извинился за то, что передал ложную информацию. После сенатора с опровержением сообщения о смерти политика выступили представители ЛДПР и Минздрава, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ЛДПР заявили, что будут добиваться наказания всех причастных за публикацию фейков о главе фракции.