EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Губернатор Хабаровского края Дегтярёв: Жириновскому стало лучше

Политика

Состояние главы партии ЛДПР Владимира Жириновского понемногу улучшается. Об этом сообщил член фракции, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Губернатор Хабаровского края Дегтярёв: Жириновскому стало лучше

"Здоровье… Первое. А) он жив. В) Он идет на поправку", — сказал Дегтярев в разговоре с "Комсомольской правдой".

Однопартиец Жириновского попросил поддержать политика во время выздоровления. Также он напомнил о том, насколько пророческими сегодня оказались многие его давние высказывания.

Также Дегтярёв призвал всех не суетиться и не заниматься перестановками внутри партии как в столице, так и в регионах, предложив ввести на них "мораторий".

"Потому что Жириновский — он один, держится за руль. Это традиционно. И на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только желать здоровья", — добавил Дегтярёв.

25 марта Telegram-канал Mash разместил новость о кончине Жириновского. Позже новость подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, который вскоре взял свои слова обратно и извинился за то, что передал ложную информацию. После сенатора с опровержением сообщения о смерти политика выступили представители ЛДПР и Минздрава, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ЛДПР заявили, что будут добиваться наказания всех причастных за публикацию фейков о главе фракции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
Темы смерть здоровье владимир жириновский
Sberbank
Новости
Жители Берлина испытывают ужас от мысли, что останутся без газа из РФ
Российского газа Европе хватит только на лето, заявил аналитик Гривач
Экономист Лавровский объяснил, почему выгодно торговать в национальной валюте
Путин подписал указ о выплатах для детей из нуждающихся семей
Таролог о новолунии 1 апреля: есть реальный шанс исполнить желания
Политолог: Грузия не помешает Южной Осетии стать частью России
Словенцы раскритиковали снятие национального флага в посольстве в Киеве
Латвия запретила первичную выдачу ВНЖ россиянам и белорусам
Житель ЕС указал на дефицит некоторых продуктов из-за антироссийских санкций
Политолог оценила последствия вхождения Южной Осетии в состав РФ: хуже не будет
Популярное
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника

Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.

"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Игорь Буккер В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так Игорь Буккер Любовь Степушова Херсонская народная республика на пороге создания и объединения с РФ Любовь Степушова Дмитрий Соколов Картошка на Луне: как использовать ночное светило в народном хозяйстве Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Кадыров уверен, что формулировка заявлений Мединского ошибочна
Кремль
Стратегия или позор в Стамбуле: все ждут объяснений от Путина
Алла Пугачева подается на израильское гражданство
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подается на израильское гражданство
Последние материалы
Житель ЕС указал на дефицит некоторых продуктов из-за антироссийских санкций
Политолог оценила последствия вхождения Южной Осетии в состав РФ: хуже не будет
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Путин: поддерживать авиакомпании РФ надо не за счёт пассажиров
Минфин ФРГ: Европа будет продолжать платить за российский газ в евро
В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так
МИД РФ: Россия запретила въезд руководителям Евросоюза
Губернатор Хабаровского края Дегтярёв: Жириновскому стало лучше
Путин предупредил Европу о начале нового миграционного кризиса
Генсек НАТО пообещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников