Состояние главы партии ЛДПР Владимира Жириновского понемногу улучшается. Об этом сообщил член фракции, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
"Здоровье… Первое. А) он жив. В) Он идет на поправку", — сказал Дегтярев в разговоре с "Комсомольской правдой".
Однопартиец Жириновского попросил поддержать политика во время выздоровления. Также он напомнил о том, насколько пророческими сегодня оказались многие его давние высказывания.
Также Дегтярёв призвал всех не суетиться и не заниматься перестановками внутри партии как в столице, так и в регионах, предложив ввести на них "мораторий".
"Потому что Жириновский — он один, держится за руль. Это традиционно. И на этом мы стоим. И то, что он приболел, не повод движения какие-то осуществлять. Только желать здоровья", — добавил Дегтярёв.
25 марта Telegram-канал Mash разместил новость о кончине Жириновского. Позже новость подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, который вскоре взял свои слова обратно и извинился за то, что передал ложную информацию. После сенатора с опровержением сообщения о смерти политика выступили представители ЛДПР и Минздрава, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ЛДПР заявили, что будут добиваться наказания всех причастных за публикацию фейков о главе фракции.
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