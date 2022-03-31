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Автор Игорь Рябов

Миронов призвал снизить цены на топливо для граждан РФ

Политика

Лидер думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой снизить цены на энергоресурсы для российских граждан.

Миронов призвал снизить цены на топливо для граждан РФ

"Уверен, что мы можем обернуть экспортные ограничения на пользу своей экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта российской нефти почти на 40%. И, прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что дружественные России страны рассчитывают покупать российскую нефть со скидкой 20%. Если РФ делает скидку другим странам, то почему бы не сделать то же самое для отечественного бизнеса и простых россиян, которые на протяжении многих лет переплачивали за бензин, предложил Миронов. Он призвал сделать топливо дешевле для внутренних потребителей, поскольку так оно будет "эффективно работать на экономику и при санкционном давлении".

В четверг, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть рублёвые счета в российских банках, чтобы получить российское "голубое топливо".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы газ нефть сергей миронов владимир путин
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