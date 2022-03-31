Генерал Жданов: Польша по-прежнему нацелена на Белоруссию

Польша явно не прочь вмешаться в украинский конфликт, хотя на состоявшемся недавно экстренном саммите НАТО идея Варшавы по отправке на Украину "миротворческой миссии" одобрения не получила. О том, какие цели преследуют "польские миротворцы" рассказал заслуженный юрист России, профессор, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

По мнению эксперта, поляки, с одной стороны, хотели бы в "гуманитарных целях" остановить Россию хотя бы на подступах к Карпатам. С другой стороны, для польских генералов также очень заманчивым является белорусское направление. Осенью прошлого года началось спешное выдвижение к границе с Белоруссией танковых и механизированных соединений под предлогом остановки нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, напомнил юрист в интервью "МК".

Он заметил, что Польша, по сути, создала первый эшелон возможного удара по Белоруссии, шансы на успех которого давно обсуждают в Варшаве. И там вероятность победного блицкрига оценивают как весьма высокую, правда, при одном непременном условии: что Россия оставит белорусов без поддержки.

"Они рассчитывают, что могут уловить удачный момент. Вот как сейчас. Из-за событий на Украине именно в эти дни и месяцы на белорусском направлении у России слишком тесно связаны руки. Что выглядит серьёзным соблазном для польских политиков и полководцев попытаться осуществить свою стародавнюю мечту о выкапывании из пепла истории Речи Посполитой. Если изготовившиеся к броску поляки на самом деле начнут в ближайшее время войну с Белоруссией, наша воинская группировка на Украине окажется в сложнейшем стратегическом положении", — пояснил генерал.

Он призвал серьёзно относиться к возможной польской угрозе, так как если Польша пойдёт в наступление на Брест или Гродно, общий фронт России и Белоруссии мгновенно увеличится почти на 400 километров. Жданов также выразил надежду, что в нашем Генштабе учли все эти факторы.