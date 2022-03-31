Марков: переговоры с Киевом нужны для мягкого заключения мира

Нынешний киевский режим не самостоятельный, марионеточный, никогда не выполняет никакие договоренности и создан только для борьбы против России. Почему же в таком случае Москва ведёт с ним переговоры? Чтобы принудить к мягкому заключению мира, считает политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, Россия хочет прекращения военных действий и стремиться показать всем странам мира, кроме НАТО, что спецоперация не бесконечная. И она готова перестать вести силовое освобождение территории, если её требования будут выполнены.

Кроме того, военные действия когда-то всё равно завершатся, и нужно будет подписывать какое-то соглашение, поэтому начинать проработку лучше уже сейчас.

Аналитик полагает, что во власти Киева очень многие по мере военных поражений будут готовы выйти на мир. Поэтому нужно создать для них механизм мягкой капитуляции.

"Мягкая капитуляция киевского режима — вот единственный допустимый вариант мирных договоренностей", — заключил политолог.