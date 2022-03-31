В ГД предложили продать квартиру Зеленского в Крыму и раздать деньги беженцам

Деньги от продажи элитной квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Крыму можно раздать беженцам из Незалежной или направить на восстановление инфраструктуры Донбасса, предложил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Как пояснил Шеремет, жилплощадь у лидера Украины не из дешёвых и находится в престижном доме. За квартиру можно выручить хорошую сумму.

"Квартира у него в Крыму достаточно дорогая, очень престижная. Поэтому я думаю, что она уйдет с молотка очень легко и быстро, а вырученные средства — раздать беженцам или направить на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Шеремет, такое решение будет справедливо по отношению к жителям Донбасса и тем, кто из-за киевского режима был вынужден бежать из страны.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что личную квартиру Зеленского включили в список национализируемого имущества.