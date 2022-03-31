Михеев назвал два условия, при которых США могли бы вступить в войну с Россией

Исключать втягивание в конфликт на Украине США на 100 процентов нельзя. Но вступить в открытое противостояние с Россией американцы могут только при двух условиях. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев.

Эксперт отметил в интервью "Оплот ТВ", что ситуация сложилась довольно опасная. Сейчас США усиливают своё присутствие в Восточной Европе, и можно сказать, что они наращивают потенциальную группировку для вторжения или для проведения военных операций, в том числе и на территории Украины, а может быть и не только, считает аналитик.

Он добавил, что если вести с ними войну обычными вооружениями, то у НАТО, без сомнения, огромный перевес, и тогда придётся применять тактическое ядерное оружие. Хотя для них это обрушение всей западной цивилизации.

Американцы могли бы вступить в войну, если бы они были уверены в двух вещах: что война будет вестись только обычными вооружениями и только на территории Европы, объяснил Михеев. По его мнению, при этих двух условиях они вполне могли бы ввязаться.

"Если они вдруг поверят в то, что вот эти два условия будут выполнены, что мы не нанесём ядерного удара по США, и что в США война не придёт, они могут решиться на войну, к сожалению", — заключил собеседник канала.