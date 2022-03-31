Политолог: подорвать переговоры между Киевом и Москвой могут действия Запада

На последнем раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле обеими сторонами был послан относительно позитивный сигнал. Появилась надежда на политическое урегулирование конфликта, а атмосфера встречи не была напряжённой.

Однако подорвать любые шансы на компромисс между Москвой и Киевом могут действия Запада. Такое мнение высказал младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что инициатива России о снижении активности военной операции после завершения её первого этапа должна создать более реалистичные условия для политического урегулирования российско-украинского конфликта, что поможет в краткосрочной перспективе избежать дальнейшей эскалации и создаст основу для реализации более прочного политического урегулирования в ближайшие месяцы.

По словам аналитика, эскалацию "экономической и финансовой войны" против России продолжают страны Запада, которые наращивают военную помощь Украине. Кроме того, президент США Джозеф Байден открыто пригрозил нынешнему руководству России "свержением", заключил политолог.