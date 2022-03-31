Захарова: мир на Украине не входит в планы США — "марионеточный режим"

Белый дом не конкретизировал свою позицию о том, выступит ли Америка гарантом безопасности на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у Вашингтона другие планы, которые не предполагают снятие напряжённой ситуации в Незалежной.

Как подчеркнула Захарова, американскую сторону волнуют только поставки оружия Киеву, дестабилизация в Европе и "ручное управление марионеточным режимом".

"Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии", — написала Захарова в своём Telegram-канале. — Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит".

Кроме того, Захарова отметила, что в данном контексте ответа администрации США совершенно понятно, "кто за войну".