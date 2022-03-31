Белый дом не конкретизировал свою позицию о том, выступит ли Америка гарантом безопасности на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у Вашингтона другие планы, которые не предполагают снятие напряжённой ситуации в Незалежной.
Как подчеркнула Захарова, американскую сторону волнуют только поставки оружия Киеву, дестабилизация в Европе и "ручное управление марионеточным режимом".
"Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии", — написала Захарова в своём Telegram-канале. — Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит".
Кроме того, Захарова отметила, что в данном контексте ответа администрации США совершенно понятно, "кто за войну".
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