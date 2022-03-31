Антонов: Госдеп США намерено завышает цифру потерь ВС РФ на Украине

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американский Госдепартамент намеренно завышает цифры потерь российской армии на Украине, чтобы вызвать недовольство внутри России.

Речь идёт о недавнем заявлении замгоссекретаря Виктории Нуланд, которая рассказала о якобы высоких потерях вреди ВС РФ, во время спецоперации на Украине. Как отметил Антонов, эти данные охотно тиражируют в иностранных СМИ.

"Представитель Госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине", — сообщается в Telegram-канале дипмиссии. — За подобными высказываниями скрывается циничный расчёт — вызвать общественное недовольство в нашей стране".

Как подчеркнул посол, за информацией подобного рода необходимо обращаться к официальным источникам. Министерство обороны России регулярно публикует данные, резюмировал Антонов.