Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американский Госдепартамент намеренно завышает цифры потерь российской армии на Украине, чтобы вызвать недовольство внутри России.
Речь идёт о недавнем заявлении замгоссекретаря Виктории Нуланд, которая рассказала о якобы высоких потерях вреди ВС РФ, во время спецоперации на Украине. Как отметил Антонов, эти данные охотно тиражируют в иностранных СМИ.
"Представитель Госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине", — сообщается в Telegram-канале дипмиссии. — За подобными высказываниями скрывается циничный расчёт — вызвать общественное недовольство в нашей стране".
Как подчеркнул посол, за информацией подобного рода необходимо обращаться к официальным источникам. Министерство обороны России регулярно публикует данные, резюмировал Антонов.
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