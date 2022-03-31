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Автор Ольга Лебедева

Путин обсудил с Шольцем новые условия оплаты газа в рублях

Политика

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 30 марта, в телефонном разговоре обсудили требование Москвы о переводе оплаты поставок газа в рубли.

Путин обсудил с Шольцем новые условия оплаты газа в рублях

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин объяснил Шольцу, что Москва требует оплаты в рублях "из-за того, что в нарушение международного права валютные резервы Банка России были заморожены государствами-членами ЕС”. И заверил, что

"принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортёров российского газа".

Немцы услышали по-своему

Согласно немецкой версии событий, Путин согласился, что платежи будут продолжаться в любой из двух западных валют через Газпромбанк, который не включён в санкционные списки Запада, а потом Кремль сам будет конвертировать их в российские рубли.

Напомним, более половины поставок в Германию газа и треть нефти — российские. И Шольц ранее неоднократно заявлял, что "российская энергия необходима для выживания экономики Германии", а министр экономики Роберт Хабек призывал немцев сократить потребление газа на фоне растущей вероятности нормирования.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы газ олаф шольц владимир путин
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