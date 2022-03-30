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Автор Игорь Рябов

Эксперт Безпалько объяснил позитивный итог переговоров в Стамбуле

Политика

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил для Pravda.Ru итоги русско-украинских переговоров в Стамбуле.

Эксперт Безпалько объяснил позитивный итог переговоров в Стамбуле

"С моей точки зрения, это условно позитивный итог. Потому что ранее Украина фактически не шла ни на какие переговорные условия. Это напоминает стадию принятия депрессии. Сначала отрицание, потом гнев, потом смирение, потом принятие. Вот сейчас отрицание и гнев уже сменились на конкретное деловое обсуждение", — заявил Безпалько.

По его словам, положительным сигналом является тот факт, что Киев сформулировал внятные условия, которые несут под собой хоть какую-то реальную основу.

"Я понимаю, что этих условий категорически недостаточно и фактически это заведомо невыполнимые для России условия, на которые она не может пойти при заключении мирных соглашений с Украиной. Но хорошим позитивным итогом является уже то, что Украина согласилась, сформулировала и выдвинула какие-то более-менее реалистичные условия для договоренностей с Россией", — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что раньше Киев выдвигал заведомо неприемлемые, фантастические условия — вывод всех войск с Крыма и Донбасса.

"Это всё равно, что если бы немцы в 1945 году потребовали советские войска для подписания документов убраться за линию государственных границ СССР. Поэтому позитивным здесь является только то, что на Украине наконец-то начали понимать, что нужно переходить к каким-то реальным условиям", — добавил Безпалько.

Российско-украинские переговоры прошли 29 марта в Турции. Глава российской делегации Владимир Мединский оценил их итоги позитивно и сообщил о прогрессе. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Стамбуле не привели к прорыву.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы киев турция стамбул украина дмитрий песков богдан безпалько владимир мединский
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