У Вашингтона слова нередко расходятся с делами, чему есть множество подтверждений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так дипломат прокомментировал высказывания президента США Джозефа Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия должна доказать состоятельность своих предложений о снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях на Украине.
"Не могу думать и фантазировать за президента США Джо Байдена, как и не могу фантазировать за госсекретаря Энтони Блинкена. Если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то я даже не хочу сейчас приводить огромное количество примеров, когда США говорили одно, а делали совсем другое", - сказал Лавров, выступая перед журналистами в среду.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.