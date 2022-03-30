Глава МИД России у США слова часто расходятся с делами

У Вашингтона слова нередко расходятся с делами, чему есть множество подтверждений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так дипломат прокомментировал высказывания президента США Джозефа Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия должна доказать состоятельность своих предложений о снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях на Украине.

"Не могу думать и фантазировать за президента США Джо Байдена, как и не могу фантазировать за госсекретаря Энтони Блинкена. Если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то я даже не хочу сейчас приводить огромное количество примеров, когда США говорили одно, а делали совсем другое", - сказал Лавров, выступая перед журналистами в среду.