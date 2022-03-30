Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о существенном прогрессе на российско-украинских переговорах, которые прошли 29 марта в Турции.
По словам главы МИД, Киев понимает необходимость обеспечить неядерный, внеблоковый статус Украины и окончательно закрыть вопросы Крыма и Донбасса.
"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", — так Лавров прокомментировал итоги прошедших в Стамбуле переговоров.
Во вторник, 29 марта на переговорах в Турции киевская делегация пообещала, что Украина не будет вступать в военные союзы и размещать на своей территории иностранные базы. Также Киев готов отказаться от возвращения Крыма и Донбасса силовым путём. При этом Россия не будет против, если Украина вступит в Евросоюз. Если стороны проработают договор, то можно будет говорить о возможной встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал ранее помощник президента РФ Владимир Мединский.
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