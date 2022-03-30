Украинская сторона создает неверное представление о переговорном процессе с Россией. Такое мнение высказал политолог Владимир Шаповалов.
Он заметил в разговоре с РЕН ТВ, что Украина пытается "раскрутить" переговоры как некую свою победу и создать в украинском обществе представление о том, что Украина идет от победы к победе. Однако действительности это не соответствует ни в одном пункте.
"Ни в одном слове Давида Арахамии нет ни слова правды. Мы не видим никаких достижений украинской армии", — заявил политолог.
Аналитик добавил, что Россия выдвигала конкретные предложения с самого начала переговоров, и они не изменились до настоящего времени.
На раунде переговоров в Стамбуле впервые были сформулированы конкретные предложения со стороны Украины, но Киевом по указке США активно ведется информационная война, которая и порождает фейки, заключил эксперт.
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