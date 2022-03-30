Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются изолировать от внешнего мира и ввергнуть в экономический кризис. По словам зампреда, несмотря на стремление иностранных "партнёров", полностью ограничить российскую сторону у них не выйдет.
Как подчеркнул Медведев, речь идёт об изоляции от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда.
"Есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос", — написал постпред в своём Telegram-канале.
Как подчеркнул постпред, совсем ограничить Россию от мирового сообщества не получится.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
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