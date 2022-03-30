Медведев: Россию не удастся глобально изолировать от мира

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются изолировать от внешнего мира и ввергнуть в экономический кризис. По словам зампреда, несмотря на стремление иностранных "партнёров", полностью ограничить российскую сторону у них не выйдет.

Как подчеркнул Медведев, речь идёт об изоляции от мировых цепочек добавленной стоимости и международного разделения труда.

"Есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос", — написал постпред в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул постпред, совсем ограничить Россию от мирового сообщества не получится.