Политолог положительно оценил результаты переговоров России и Украины

Очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями, состоявшийся в Стамбуле во вторник, дал надежду на возможность мирного решения. Такое мнение высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт считает, что прошедшая в Турции встреча показала, что договориться и заключить мир возможно. Однако надо также понимать, что если даже Украина согласует договорённости, это не значит, что она будет их исполнять, добавил аналитик в беседе с "Вечерней Москвой". В связи с этим собеседник издания напомнил судьбу формулы Штайнмайера.

По словам аналитика, переговоры, как минимум, дали надежду на то, что договориться можно. А после двух первых встреч делегаций России и Украины возникло ощущение, что договариваться некому и не о чем, заметил Журавлёв.

По его мнению, позиция сейчас более оптимистическая. Однако главным остаётся вопрос реальных, а не дипломатических гарантий. А по-другому это всё бег на месте, заключил эксперт.