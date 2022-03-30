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Автор Николай Ткаченко

Политолог положительно оценил результаты переговоров России и Украины

Политика

Очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями, состоявшийся в Стамбуле во вторник, дал надежду на возможность мирного решения. Такое мнение высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Политолог положительно оценил результаты переговоров России и Украины

Эксперт считает, что прошедшая в Турции встреча показала, что договориться и заключить мир возможно. Однако надо также понимать, что если даже Украина согласует договорённости, это не значит, что она будет их исполнять, добавил аналитик в беседе с "Вечерней Москвой". В связи с этим собеседник издания напомнил судьбу формулы Штайнмайера.

По словам аналитика, переговоры, как минимум, дали надежду на то, что договориться можно. А после двух первых встреч делегаций России и Украины возникло ощущение, что договариваться некому и не о чем, заметил Журавлёв.

По его мнению, позиция сейчас более оптимистическая. Однако главным остаётся вопрос реальных, а не дипломатических гарантий. А по-другому это всё бег на месте, заключил эксперт.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы турция стамбул
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