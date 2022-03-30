Саратовский и Свердловский губернаторы могут сохранить свои посты

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и его Свердловский коллега Евгений Куйвашев могут сохранить свои позиции и пойти на третий срок, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источники в Администрации президента. Для этого могут быть внесены изменения в региональные уставы.

Радаев и Куйвашев занимают свои посты с 2012 года, в этом году у каждого из них завершается второй срок. Как утверждают источники "Ведомостей" в АП, оба политика планировали уйти в отставку, но это решение было пересмотрено на фоне начавшейся спецоперации на территории Украины.

Также собеседники журналистов упомянули, что рассматривается возможность третьего срока и другого главы региона — губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Для него продление полномочий — шанс завершить строительство кампуса "Большого университета". Однако его шансы оценивались как относительно небольшие.

Закон о публичной власти не регламентирует ограничения на число сроков губернаторов, и каждый регион самостоятельно фиксирует их в своём уставе. В уставе Томской области такого ограничения нет вообще, в то время как главы Саратовской и Свердловской области могут удерживать свой пост не более двух сроков подряд. Однако регионы имеют право менять собственные уставы, если сочтут нужным.