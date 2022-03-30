Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нет "никакой трагедии" в оплате российских экспортных товаров в рублях. По словам политика, перечень подобных требований можно расширить и на другие наименования, помимо газа.
Как подчеркнул Володин, у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Так, спикер Госдумы подчеркнул, что оплата в национальной российской валюте может проходить и за:
"В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчётов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", — написал Володин в своём Telegram-канале.
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