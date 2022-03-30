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Автор Екатерина Широкова

Володин предложил расширить список экспортных товаров Европе за рубли

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нет "никакой трагедии" в оплате российских экспортных товаров в рублях. По словам политика, перечень подобных требований можно расширить и на другие наименования, помимо газа.

Как подчеркнул Володин, у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Так, спикер Госдумы подчеркнул, что оплата в национальной российской валюте может проходить и за:

  • удобрения,
  • зерно,
  • масло,
  • нефть,
  • уголь,
  • металлы,
  • лес.

"В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчётов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", — написал Володин в своём Telegram-канале.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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