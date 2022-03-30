Политолог Аббас Галлямов считает, что "крайний срок" завершения спецоперации на Украине — канун празднования Дня Победы.
В интервью Telegram-каналу "Можем объяснить" экс-спичрайтер Кремля заявил, что 9 мая в данном случае для президента России — "дата критическая" и не только потому, что Победа в ВОв всегда была для него "одной из главнейших политических тем":
"… когда в соседней стране идут бои, отмечать подобный праздник было бы просто глупо, — говорит политтехнолог, объясняя, почему Владимир Путин постарается до 9 мая завершить спецоперацию. — Отменить празднование никак невозможно, ведь это будет означать, что праздновать нечего, что ты проиграл".
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.