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Автор Ольга Лебедева

Экс-спичрайтер Кремля: спецоперацию Путин завершит до Дня Победы

Политика

Политолог Аббас Галлямов считает, что "крайний срок" завершения спецоперации на Украине — канун празднования Дня Победы.

В интервью Telegram-каналу "Можем объяснить" экс-спичрайтер Кремля заявил, что 9 мая в данном случае для президента России — "дата критическая" и не только потому, что Победа в ВОв всегда была для него "одной из главнейших политических тем":

"… когда в соседней стране идут бои, отмечать подобный праздник было бы просто глупо, — говорит политтехнолог, объясняя, почему Владимир Путин постарается до 9 мая завершить спецоперацию. — Отменить празднование никак невозможно, ведь это будет означать, что праздновать нечего, что ты проиграл".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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