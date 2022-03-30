В ЛДПР назвали две причины прекратить транзит газа через Украину

Думская фракция ЛДПР выступила с инициативой до окончания спецоперации на Украине прервать транзит российского газа через территорию этой страны.

Предложение парламентарии направили вице-премьеру Александру Новаку.

По мнению либерал-демократов, есть, как минимум, две причины для "досрочного расторжения договора с Киевом" (он будет действовать до 31 декабря 2024 года — Прим. ред):

Россия не должна финансировать киевский режим, оплачивая транзит, потому что ВСУ, этому режиму подчиняющиеся "применяют пытки и нарушают гуманитарное право", а сами власти постоянно твердят о намерении "уничтожить всё русское", то есть устроить геноцид; прокачивать газ по территории, на которой идут боевые действия, — " небезопасно".

Если же Европа всё же решит платить за газ в рублях, как того требуют озвученные Владимиром Путиным условия, Россия сможет, уверены в ЛДПР, в сжатые сроки наладить поставки газа по "Северному потоку- 2" и полностью "компенсировать украинскую "ветку".