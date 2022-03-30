Думская фракция ЛДПР выступила с инициативой до окончания спецоперации на Украине прервать транзит российского газа через территорию этой страны.
Предложение парламентарии направили вице-премьеру Александру Новаку.
По мнению либерал-демократов, есть, как минимум, две причины для "досрочного расторжения договора с Киевом" (он будет действовать до 31 декабря 2024 года — Прим. ред):
Если же Европа всё же решит платить за газ в рублях, как того требуют озвученные Владимиром Путиным условия, Россия сможет, уверены в ЛДПР, в сжатые сроки наладить поставки газа по "Северному потоку- 2" и полностью "компенсировать украинскую "ветку".
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.