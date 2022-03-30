Захарова: США намерены превратить ЕС в "довесок к НАТО"

Вашингтон намерен превратить Евросоюз в "региональный экономический департамент" в довесок к НАТО, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По её словам, это необходимо США, чтобы усилить контроль над странами-участницами союза. И проект по "глубокой интеграции" — не что иное, как инструмент. Так как десятки лет объединение служило экономической платформой между государствами.

"Согласовывались общеполитические досье (включая единую внешнеполитическую линию), но военные вопросы, национальная оборона никогда не выносились на уровень Брюсселя", — написала Захарова в своём Telegram-канале. — Поскольку в НАТО с момента основания Альянса главенствуют США, им бы хотелось, чтобы всё, что происходило "под зонтиком" ЕС, тоже не оставалось без их пригляда".

Захарова подчеркнула, что введённые против России санкции — ещё одно доказательство замысла Вашингтона. Ограничения сильно ударили по Европе, что выгодно США. Штатам не нужны сильные страны ЕС, потому как их сложнее контролировать.