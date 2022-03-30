Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуться к "профессиональному и политическому" диалогу по ядерной безопасности.
Отвечая на вопрос СМИ о том, могут ли действия России на Украине представлять угрозу режиму ядерной безопасности, Антонов отметил, что подобные заявления являются лишь "очередной попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние платформы".
Представитель российской дипмиссии напомнил, что сам украинский президент в феврале заявил, что его страна может пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием и тем самым отказаться от обязательств, которые она взяла на себя в 90-е годы, в рамках меморандума о взаимопонимании с Россией, США и Великобританией.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.