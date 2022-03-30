Посол РФ призвал власти США не политизировать диалог по ядерной безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуться к "профессиональному и политическому" диалогу по ядерной безопасности.

Отвечая на вопрос СМИ о том, могут ли действия России на Украине представлять угрозу режиму ядерной безопасности, Антонов отметил, что подобные заявления являются лишь "очередной попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние платформы".

Представитель российской дипмиссии напомнил, что сам украинский президент в феврале заявил, что его страна может пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием и тем самым отказаться от обязательств, которые она взяла на себя в 90-е годы, в рамках меморандума о взаимопонимании с Россией, США и Великобританией.