29 марта в Стамбуле прошёл очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Риторика Киева сильно изменилась за последние несколько недель, заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" российский телеведущий Владимир Соловьёв.
"Украинская сторона побоялась", — считает он. Как напомнил журналист, задачи по спецоперации поставил президент России, и с 24 февраля они не были изменены.
"Украинская сторона побоялась озвучить свою позицию", — заявил телеведущий. Как напомнил Соловьев, в начале спецоперации Киев желал ухода русских войск с территории республик Донбасса и Украины, а также требовал денег за то, что военнослужащие России вообще там появились.
"Теперь вдруг выясняется, что Украина приходит в чувство. И почему боится это озвучивать?" — задался вопросом журналист.
По его мнению, отказ от нахождения баз НАТО на территории Украины — это хорошо, но мало. Демилитаризация подразумевает отсутствие у Незалежной наступательных вооружений в любом виде.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет продолжать переговорный процесс с Россией и надеется на их результативность, но при этом Украина хочет получить реальные гарантии безопасности.
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