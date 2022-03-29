Журналист Соловьёв указал на изменение риторики Украины

29 марта в Стамбуле прошёл очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Риторика Киева сильно изменилась за последние несколько недель, заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" российский телеведущий Владимир Соловьёв.

"Украинская сторона побоялась", — считает он. Как напомнил журналист, задачи по спецоперации поставил президент России, и с 24 февраля они не были изменены. "Украинская сторона побоялась озвучить свою позицию", — заявил телеведущий. Как напомнил Соловьев, в начале спецоперации Киев желал ухода русских войск с территории республик Донбасса и Украины, а также требовал денег за то, что военнослужащие России вообще там появились. "Теперь вдруг выясняется, что Украина приходит в чувство. И почему боится это озвучивать?" — задался вопросом журналист.

По его мнению, отказ от нахождения баз НАТО на территории Украины — это хорошо, но мало. Демилитаризация подразумевает отсутствие у Незалежной наступательных вооружений в любом виде.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет продолжать переговорный процесс с Россией и надеется на их результативность, но при этом Украина хочет получить реальные гарантии безопасности.