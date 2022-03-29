Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева

Заявление главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского о значительном снижении активности боевых действий на киевском и черниговском направлениях вызвало непонимание в обществе и у многих экспертов. А некоторые даже увидели в таких действиях возможность предательства. Что же это было в Стамбуле? На этот вопрос попытался дать логический ответ политолог Сергей Марков.

По мнению аналитика, переброску войск от Киева на другое направление решили оформить как проявления желания перемирия. Поэтому и объявили о деэскалации.

Эксперт предположил в своём Telegram-канале, что начало спецоперации получилось труднее, чем ожидалось, а распыление сил по всем направлениям не оправдало себя. И поэтому первую фазу операции переориентировали на ликвидацию военного потенциала ВСУ с помощью ударов с воздуха. И задача эта во многом выполнена.

Марков считает, что главной задачей второй фазы будет окружение самой крупной группировки ВСУ в Донбассе. И для этого и стягиваются дополнительные силы, которые будут переброшены от Мариуполя после его взятия, с территории России и часть сил из-под Киева и Чернигова.

"Это делается, чтобы обеспечить быстрый разгром группы ВСУ. После этого будут выбраны новые приоритеты. Или Николаев и Одесса и побережье. Или Харьков и Слобожанщина. Или Днепр и центр", — высказал свою точку зрения автор канала.

По его мнению, эксперты также ошиблись в оценке настроений в обществе.

"Оказалось, общество в России очень сильно поддерживает именно жесткую линию на денацификацию. Значительно сильнее, чем это оценивали в руководстве России", — добавил Марков.

Он также назвал Мединского "настоящим патриотом" России и "сильным переговорщиком". И заметил, что о сдаче им позиций России не может быть и речи.