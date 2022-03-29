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Автор Николай Ткаченко

Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева

Политика

Заявление главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского о значительном снижении активности боевых действий на киевском и черниговском направлениях вызвало непонимание в обществе и у многих экспертов. А некоторые даже увидели в таких действиях возможность предательства. Что же это было в Стамбуле? На этот вопрос попытался дать логический ответ политолог Сергей Марков.

Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева

По мнению аналитика, переброску войск от Киева на другое направление решили оформить как проявления желания перемирия. Поэтому и объявили о деэскалации.

Эксперт предположил в своём Telegram-канале, что начало спецоперации получилось труднее, чем ожидалось, а распыление сил по всем направлениям не оправдало себя. И поэтому первую фазу операции переориентировали на ликвидацию военного потенциала ВСУ с помощью ударов с воздуха. И задача эта во многом выполнена.

Марков считает, что главной задачей второй фазы будет окружение самой крупной группировки ВСУ в Донбассе. И для этого и стягиваются дополнительные силы, которые будут переброшены от Мариуполя после его взятия, с территории России и часть сил из-под Киева и Чернигова.

"Это делается, чтобы обеспечить быстрый разгром группы ВСУ. После этого будут выбраны новые приоритеты. Или Николаев и Одесса и побережье. Или Харьков и Слобожанщина. Или Днепр и центр", — высказал свою точку зрения автор канала.

По его мнению, эксперты также ошиблись в оценке настроений в обществе.

"Оказалось, общество в России очень сильно поддерживает именно жесткую линию на денацификацию. Значительно сильнее, чем это оценивали в руководстве России", — добавил Марков.

Он также назвал Мединского "настоящим патриотом" России и "сильным переговорщиком". И заметил, что о сдаче им позиций России не может быть и речи.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы киев одесса турция стамбул донбасс сергей марков владимир мединский
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