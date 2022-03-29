Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киеву необходимо понимать территориальные реалии для дальнейших переговоров с Россией. Она подчеркнула, что переговорный процесс между двумя государствами ведется уже целый месяц.
"Рассчитываем, что в ходе очередного раунда в Стамбуле украинская делегация будет проявлять конструктивный подход", — отметила дипломат.
Главным образом Захарова говорит о Донбассе. по ее словам, жители на востоке Украины годами находились в условиях геноцида и блокады, люди страдали от обстрелов. Она сказала, что сейчас украинскому государству нужны не поставки нового оружия, а гуманитарная помощь, чтобы закончить "многолетний ад" в Донбассе.
"Делать вид, что восьми лет не было, ни у кого не получится", - заключила Захарова.
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