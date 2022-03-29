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Автор Мирослав Марков

Признание Киевом территориальных реалий входит в повестку переговоров — МИД РФ

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киеву необходимо понимать территориальные реалии для дальнейших переговоров с Россией. Она подчеркнула, что переговорный процесс между двумя государствами ведется уже целый месяц.

"Рассчитываем, что в ходе очередного раунда в Стамбуле украинская делегация будет проявлять конструктивный подход", — отметила дипломат.

Главным образом Захарова говорит о Донбассе. по ее словам, жители на востоке Украины годами находились в условиях геноцида и блокады, люди страдали от обстрелов. Она сказала, что сейчас украинскому государству нужны не поставки нового оружия, а гуманитарная помощь, чтобы закончить "многолетний ад" в Донбассе.

"Делать вид, что восьми лет не было, ни у кого не получится", - заключила  Захарова.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Олег Артюков
украина донбасс мария захарова
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