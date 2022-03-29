В Кремле ответили на предложение депутата нанести ядерные удары по Азербайджану

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал воздержаться от эмоциональных высказываний по Нагорному Карабаху.

Ранее в эфире одного из российских федеральных телеканалов зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выступил с предложением нанести ядерные удары по объектам нефтяной промышленности Азербайджана.

По словам Пескова, заявление Делягина не соответствует официальной линии России и объясняется личными эмоциями депутата.

"Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнёров", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что Россия делает многое для того, чтобы поддержать мир в Нагорном Карабахе и обеспечить выполнение обязательств всеми сторонами конфликта.

Накануне Вооружённые силы Азербайджана вошли в зону на территории Карабаха, где находятся российские миротворцы, и выставили наблюдательный пост. Кроме того, они нанесли несколько ударов по подразделениям Нагорного Карабаха. В настоящее время Москва пытается уладить ситуацию и не допустить обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.