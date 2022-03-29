Кедми: реакция на российскую спецоперацию обернулась конфузом для Запада

Реализация геополитической стратегии России будет продолжаться, несмотря на всю мощь оказываемого на страну Западом экономического давления. Все санкции, вместе взятые, не способны повлиять решение Кремля.
Так считает израильский политолог Яков Кедми. Почему — он рассказал в эфире ТК Россия-1.
По словам экс-руководителя секретной службы "Натив" Россия, начав спецоперацию на Украине ставила перед собой не только задачи по денацификации и демилитаризации Незалежной, но и де-факто приступила к решению своих геополитических проблем. Которые, напомним, создал Москве коллективный Запад, проигнорировавший с подачи США и НАТО предложения по гарантиям безопасности.
Теперь же, говорит Кедми, абсолютно очевиден конфуз Запада, в который вылилась его реакция на российскую спецоперацию:
"Когда закончится эта эпопея с Украиной, все вернутся к основному вопросу, который нельзя убрать с повестки дня, — вопросу требований России по безопасности. А санкции уже выложены. Украина будет в прошлом", — подытожил Кедми.
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