Эксперт по Украине Охрименко оценил решение ОПЗЖ о приостановке деятельности

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал Pravda.Ru решение украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) приостановить свою деятельность.

"Сейчас ОПЗЖ исчезает как партия. Это связано с Медведчуком (лидер партии. — Прим. ред.), это антипиар. Но есть такой клон ОПЗЖ, называется "Наш край". Там же одна часть членов ОПЗЖ убежала, другая — уехала. Большинство партийцев, которые стоят на проукраинских позициях, просто перейдут в партию "Наш край", и ОПЗЖ просто исчезнет. Это делается для того, чтобы успокоить общественное мнение и лишний раз не провоцировать радикалов", — заявил Охрименко.

Ранее украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) сообщила о приостановке своей деятельности. Сопредседатель ОПЗЖ, народный депутат Украины Вадим Рабинович призвал "забыть о рейтингах и любых партийных интересах" и сосредоточиться на работе по установлению мира.