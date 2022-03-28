Рамзан Кадыров сейчас находится в Мариуполе

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров сейчас находится в Мариуполе, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники в руководстве региона. Его присутствие может быть связано с заявленной "коррекцией" в стратегии чеченских бойцов.

Бои за Мариуполь — сейчас самый ожесточенный участок спецоперации российских войск на территории Украины. Участие в нём применяют, помимо ВС РФ и подразделений ЛНР, и бойцы преимущественно чеченских подразделений Росгвардии. Как утверждают власти республики, чеченские части сейчас готовятся к "коррекции стратеги", которая поможет побыстрее взять Мариуполь.

Присутствие Кадырова в Мариуполе может быть связано с этой коррекцией, а также с повышением духа бойцов. Глава Чечни сделал несколько фото с росгвардейцами на фоне флагов Чечни с лицами самого Рамзана и его отца, Ахмата Кадырова.