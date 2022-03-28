Эксперт Платошкин назвал главную ошибку России на Украине

Россия проигрывает информационную войну. В то время как украинская пропаганда идёт во всём мире, мы не можем дать достойный ответ. Такое мнение высказал лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин, комментируя Pravda.Ru ход спецоперации на Украине.

По словам политика, украинская пропаганда может быть тупой, основанной на фейках и прочем, но она действует.

Собеседник издания провёл аналогию с мерзостной пропагандой Геббельса, в ответ на которую Сталин в 1943 году создал из пленных немецких офицеров Национальный комитет "Свободная Германия" в качестве союзников СССР. Фельдмаршал Паулюс, которого знали все, тогда вещал на Германию, и многие его слушали.

"Вот такая же тактика должна быть сейчас в отношении Украины. Мы — спецоперация не против Украины, не против народа, а против нацистов и бандеровцев. А Украина нам сестра родная. И наши войска должны сейчас там не просто мясо раздавать. Это тоже правильно. Должны встречаться с людьми, листовки раздавать, новые учебники печатать, улицы переименовывать, и рассказывать, почему вот этот человек был бандит. Надо бороться за душу украинского народа, как мы тогда боролись за души немцев. И мы выиграли эту войну. Самую главную — за умы и сердца людей", — высказал свою точку зрения Платошкин.

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